Ribery y Robben, el final de una era en el Bayern Munich

La marcha de ambos era inevitable. Le dieron mucho a un Bayern Múnich que los echará de menos, pero el adiós de Arjen Robben y Frack Ribery es oficial.

El Bayern de Múnich oficializó la marcha del antiguo internacional francés Franck Ribéry a final de temporada, después de 12 años vistiendo la elástica del 'Rekordmeister'.

Así como también lo hizo con el holandés Arjen Robben, quien cumplió 10 temporadas con los teutones.



"En 2020 se organizará un gran partido de despedida" para él y para su compañero Arjen Robben, quien también dejará el club a sus 35 años, anunció el dirigente del club bávaro Karl-Heinz Rummenigge.

Robben y Ribery formaron una amistad sólida en el Bayern.

El Bayern confirmó en su página de internet que el contrato del extremo galo de 36 años no será renovado.



"Franck y Arjen son jugadores fantásticos", declaró Rummenigge, "el FC Bayern les debe mucho a los dos y preparará para ambos una despedida espectacular y emotiva", añadió.



La noticia no causó sorpresa ya que la marcha de Ribéry era un secreto a voces ante la competencia que encuentra en el costado, con Kingsley Coman (22 años) y Serge Gnabry (23 años).



"Aún no tengo planes para la próxima temporada", admitió en una entrevista en la página web del Bayern: "Evidentemente voy a seguir jugando a fútbol, pero no lo sé (dónde) al 100%", añadió.



En diciembre, el jugador al que toda Baviera apoda 'Kaiser Franck' (en referencia a 'Kaiser Franz' Beckenbauer) tendió la mano a sus dirigentes para renovar: "Quiero al Bayern y el Bayern me quiere. Hemos hecho tantas cosas juntos (...)", lanzó al término de un partido en el que brilló especialmente.

Pero el presidente, Uli Hoeness, fue claro y coherente. Desde el inicio de temporada afirmó que Robben y Ribéry jugaban "muy probablemente su última temporada" con la prestigiosa elástica roja.



En 12 años y 422 partidos (123 goles) Ribéry colecciona más de 20 títulos con el 'Rekordmeister', entre ellos la Champions League de 2013, ocho Bundesligas y cinco Copas, a la espera de sellar un posible nuevo doblete en los próximos días.



Originario de un barrio humilde, y con una cicatriz en el rostro secuela de un accidente de coche cuando tenía dos años, acaparó portadas por algunos casos extradeportivos, como su implicación en la huelga de la selección francesa en el Mundial-2010 o por las acusaciones de haber contratado presuntamente los servicios de una prostituta menor de edad.

LOS NÚMEROS DE RIBERY Y ROBBEN

Franck Ribery

-12 temporadas

-21 títulos

-422 partidos

-123 goles

-183 asistencias



Arjen Robben

-10 temporadas

-18 títulos

-306 partidos

-143 goles

-101 asistencias