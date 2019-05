¿Revancha? Boca podría chocar con River en los octavos de la Libertadores

Los 10 puntos ubicarán a River Plate, muy probablemente, entre los mejores segundos de esta fase de grupos de la Copa Libertadores. Y así llegará al sorteo del próximo lunes en Paraguay, donde conocerá al rival para los octavos de final, instancia que se disputará luego de la Copa América.

LOS POSIBLES RIVALES

El adversario en octavos, donde jugará primero en el Monumental y después de visitante, podrá ser cualquiera de los ocho primeros. Hasta acá, los seguros son el Inter de Porto Alegre, Cruzeiro, Cerro Porteño y Libertad. Y restan definir los otros cuatro: seguramente Olimpia en el grupo C; Flamengo, Peñarol o hasta Liga de Quito en el D, Palmeiras o San Lorenzo en el F y Atlético Paranaense o Boca Juniors, si justamente vence a los brasileños, en el G.

O sea, el superclásico podría darse en octavos si el equipo dirigido por Alfaro conquista su zona (juega este jueves) o a partir de cuartos de final de acuerdo al cuadro que también quedará definido en el sorteo.

Los jugadores del River Plate celebrando la obtención de la Libertadores venciendo a Boca en Madrid.

¿SEGUNDO MEJOR SEGUNDO?

Con esta puntuación (10 puntos), River ya no podrá alcanzar a Nacional de Montevideo (12 puntos), que será el mejor ubicado de los segundos. Pero después, el equipo de Gallardo podría terminar por encima de los demás escoltas. Ya no lo pueden alcanzar Emelec (grupo B), Godoy Cruz o U. de Concepción (C) y el que sea escolta de la zona de Boca.

Y deberá ver qué sucede con la definición del Grupo D (Flamengo y Peñarol tienen 9 nuevos y +6 y +2 de diferencia de gol, mientras que Liga de Quito suma siete unidades y 0 de diferencia de gol), tendrá que esperar lo que haga San Lorenzo (10 puntos y +3) y observar Gremio-U. Católica (con 7 puntos cada uno, definen el segundo del Grupo H: los brasileños con +2 y los chilenos con -2).

La última vez que River y Boca se enfrentaron por la Copa Libertadores fue en la pasada final que se denominó la final del siglo y que se tuvo que disputar en Madrid, tras la polémica por la agresión al autobús de los xeneises. Al final River se impuson 3-0 en el Santiago Bernabéu. ¿Será la revancha para los bosteros?