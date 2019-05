Barcelona: Futbolistas descartados y en apuros por vender

El Barcelona no escatima en fichajes o tenencia de jugadores que no aporten nada al club para la próxima temporada y desde ahora han comenzado a sonar algunos nombres de futbolistas que no dieron el ancho a lo largo de la campaña, según apunta diario Sport.

Algunos contratados si podemos llamarle “top” como en el caso de Malcom, sacudieron el mercado de transferencia, sin embargo, en la temporada regular no fue tomado en cuenta -ni un 40 por cierto de sus participaciones- por Ernesto Valverde.

El resto de los jugadores como Murillo y Boateng regresarían a sus equipos tras culminar su cesión; en lo demás el equipo Blaugrana espera recaudar al menos 100 millones de euros en venta de jugadores que no necesita.