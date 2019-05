Técnico de 'Choco' Lozano rompe en llanto: "Les he fallado, pido perdón a la gente"

El entrenador del delantero hondureño Antony 'Choco' Lozano, Eusebio Sacristán, se derrumbó en la rueda de prensa porque el descenso del Girona es casi una realidad tras perder con Levante.

"Momento difícil en el que lo primero que quiero hacer es asumir mi responsabilidad. Tengo una gran responsabilidad de todo. Llegué con una ilusión enorme de dar continuidad ha todo lo que habían hecho estos chicos", expresó bastante golpeado.

El timonel, que dio la titularidad al ariete catracho sin verla retribuida, recordó, eso sí, que "he trabajado durante todo el año con la confianza de que lo íbamos a conseguir, pero no ha sido así".

"Les he fallado, he fallado al club en la confianza que depositó en mí y en estos momentos lo último que me queda es asumir mi responsabilidad y pedir perdón a la gente que ha creído en mí. No he sido capaz de darles lo que esperaban", lamentó cuando se comenzaba a notar lo que se vendría.

"Perdón a la dirección deportiva, a los dueños, a los jugadores, a todos los empleados que se han dejado el alma por este club... Perdón a la afición y a todos los que queréis al Girona. Perdón a la ciudad, a la provincia y a todos los simpatizantes", expresó llorando.

Y matizó el momento manifestando que "hemos hecho muchas cosas para merecerlo y si no lo hemos conseguido es porque hemos fallado".

¿Por qué se ha bajado? "No hemos estado a la altura. Hemos fallado en muchos momentos. Habrá momento de analizarlo todo. Asumo una gran responsabilidad, he fallado. No he sido capaz de conseguir una mayor regularidad. Lo siento".

Confesó lo que le dijo a sus futbolistas en el vestuario: "En el fondo somos profesionales, somos personas que tenemos que estar preparadas para estas situaciones. Profesionalmente es algo que te marca".

Y concluyó: "La vida sigue y la profesión sigue. Uno en la vida se tiene que levantar de los golpes. Este es muy duro. Tenemos una vida, una profesión y seguir creyendo y confiando que uno se tiene que levantar tantas veces como caiga".