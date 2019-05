Ronaldo: ''Defendemos a los negros, a los gays, pero nadie me defendió cuando me llamaban gordo''

El astro brasileño Ronaldo Nazario concedió una entrevista para Financial Times en la que se refirió a temas muy personales, sin dejar al margen su nueva vida como presidente del Real Valladolid, equipo que salvó la categoría el pasado domingo con su triunfo ante el Rayo.

Ronaldo: ''Cuando el Barcelona gana es por Messi, cuando pierde hay culpables''.

Ronaldo habló sobre la final de la Copa del Mundo del 2002, el temor por otro ataque de epilepsia, sus problemas de peso y además aseguró que se hizo la vasectomía.

''En la final en Yokohama (2002), el partido fue a las ocho de la noche, igual que en París. Después de la cena todos se fueron a dormir y yo solo pensaba: 'No quiero dormir, joder'. Tenía mucho temor'', comienza relatando el exdelantero.

''Busqué gente con quien hablar y encontré a Dida, el portero suplente de Brasil. Le dije: 'No, tú, por favor quédate conmigo'... No dormí nada ese día por el miedo a que me volviese a suceder... Dida se quedó conmigo todo el tiempo'', cuenta Ronaldo, quien sufrió un ataque de epilepsia en 1998.

Por otro lado, el brasileño salió al paso de las hipótesis que habrían llevado a sufrir ese ataque. ''A la gente le gusta las conspiraciones. Demasiada mierda. No fue mi mejor partido aquel día, pero luché y corrí. Hay días en los que no te sientes bien y otros todo lo contrario'', asegura.

También defendió a Messi. ''Es difícil de explicar. Mira a Messi con el Barcelona y con Argentina. Es un jugador completamente diferente. No es fácil jugar con tu selección en un gran torneo. Allí juegan los mejores del mundo y no es fácil ganar un Mundial. Especialmente cuando juegas contra Francia en París''.

Ahora como presidente del Valladolid, Ronaldo explica que tiene la ventaja entre otros propietarios. ''Tengo una cosa que el resto no tiene, que es que yo he jugado y sé lo que los jugadores piensan. Sé lo que quieren y lo que necesitan''.

'El Fénomeno' tuvo que lidiar con su problemas de peso, pero lo analiza desde otro punto. ''Hay movilizaciones para muchas cosas. Si eres negro, si eres gay... No recuerdo que nadie me defendiera cuando me llamaban gordo. No me importa''.

Por último, Ronaldo confesó algo más personal. ''Me hice la vasectomía, pero congelé suficiente esperma para formar un equipo de fútbol si mi pareja quiere'', cerró.

