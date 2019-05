Griezmann habla tras confirmarse su salida del Atlético de Madrid

Antoine Griezmann ha oficializado que no seguirá más como jugador del Atlético de Madrid para la siguiente temporada.

El Campeón del Mundo con Francia en 2018, lo confirmó mediante las redes sociales del equipo español, mismo en el que aprovechó para explicar su motivo.

"He tomado la decisión de irme, de ver otras cosaas, tener otros desafíos, me ha costado coger ese camino pero es lo que siento y necesito, quería agradecerles por todo el cariño durante estos cinco años", dijo en un video que el Atlético difundió.

Griezmann llegó en 2014 al Vicente Calderón tras ser traspasado por el Real Sociedad de San Sebastián, ahí permaneció cinco temporadas, donde ganó múltiples títulos.





"La verdad han sido momentos increíbles que siempre recordaré, los llevo en el corazón, no es fácil para un jugador tener tanto cariño, por eso quería decirles hoy eso, gracias por todo... he disfrutado mucho, he dejado todo en el campo, he intentado ser un chico bueno, he intentado dar muchas alegrías que venían al estadio", alargó en su video de dos minutos.

De momento se desconoce el futuro de Griezmann, aunque en los últimos meses ha sido vinculado con el Barcelona. Además, se informa que el propio jugador pagará la cláusula de rescisión del Atleti fijada en 120 millones de euros.