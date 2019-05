Casillas podría quedarse en el Oporto aunque colgara los guantes

El portero español del Oporto Iker Casillas podría seguir en este club portugués con otras funciones, incluso aunque ponga fin a su carrera deportiva tras el infarto que sufrió a principios de mayo, anunció su presidente en una entrevista publicada este jueves.

"Es nuestro deseo. Casillas tiene todavía un año de contrato y queremos que se quede dentro de la estructura del Oporto, y no sólo un año", declaró el presidente del club, Jorge Nuno Pinto da Costa, al rotativo deportivo O Jogo.



"Casillas es uno de los nuestros y tendrá siempre un lugar en el FC Porto", añadió.



Según O Jogo, Casillas todavía no ha dado su respuesta definitiva a esta propuesta, pero la habría recibido "con satisfacción".





El exportero del Real Madrid y de la selección española, que cumplirá el lunes 38 años, fue hospitalizado y operado de urgencia el 1 de mayo, tras sufrir un infarto en el entrenamiento. Salió del hospital cinco días más tarde reconociendo que su futuro como deportista profesional es incierto.



"Será un reposo de un par de semanas, incluso un par de meses, no sé, la verdad es que me da igual", dijo Casillas al salir del hospital, añadiendo que "no sé qué será del futuro, lo importante es estar aquí".



Llegado al Oporto en 2015, Casillas renovó en marzo su contrato por un año más hasta 2020, con opción a otro más.