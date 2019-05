"Neymar tiene tanta presión que a veces pierde el equilibrio", asegura Roberto Carlos

Robeto Carlos se atrevió a decir que es lo que pasa con Neymar Junior y su bajo rendimiento en el último tiempo en una entrevista para un medio brasileño.

Concretamente para 'O Globo', el ex Real Madrid comentó que 'Ney' es un jugador importantísimo, respetado en todo el mundo. El problema es que es tanta la presión sobre él que a veces pierde el equilibrio"



Sobre el polémico golpe que propinó a un aficionado tras perder la final de la Copa en Francia argumentó: "Fue insultado, reaccionó de esa manera, que a mucha gente no le gustó. Yo no sé cómo reaccionaría en ese momento, después de haber perdido un partido que parecía fácil".





Roberto Carlos también reveló que tiene una estrecha amistad con Neymar: "Es un amigo. Hablo siempre con él para darle tranquilidad. Después del Mundial, mucha gente le criticó. Pero los amigos de verdad, nosotros, lo apoyamos", explicó.



'Ney' es uno de los convocados por Tité a la Copa América que se jugará en suelo brasileño. Los cariocas son favoritos para llevarse la competición.