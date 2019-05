Zidane: "Yo he hablado con Keylor, lo de la portería va a ser muy claro"

Zinedine Zidane salió a la última rueda de prensa de la temporada antes de enfrentar al Betis por La Liga en el estadio Santiago Bernabéu el domingo.

El entrenador francés hablo de muchos temas como la situación de Bale, fichajes y la decisión que se tomó con el guardameta Keylor Navas.



Último partido de Liga con su gente en el Bernabéu: "El mensaje está claro, hicimos la última semana de trabajo y lo hicimos bien para terminar de la mejor forma la temporada, queremos despedirnos de la afición con un buen partido y con una victoria. Ha sido un año complicado y quiero trasmitir que hay que pensar en el próximo año, y decir a la gente que volveremos con ilusión, trabajo y que estén orgullosos de los jugadores", comenzó Zidane.

Zizou también se refirió al tema de los fichajes: "Soy el entrenador, yo decido. Si no puedo hacer lo que quiero en mi equipo, me marcharía. Para fichajes y esas cosas hay gente que trabaja. Trabajamos juntos", explicó Zidane





Sobre la situación de Bale y si estará mañana contra el Betis, esto respondió: "Mañana va a estar en el grupo y ya está. Lo único que te puedo decir es esto, mañana verás el equipo que vamos a poner".



En cuanto a lo que pasó con Keylor Navas, Zizou fue muy claro: "Como siempre aquí se habla mucho, de lo que sois vosotros que escribís lo que va a pasar: yo he hablado con Keylor. No voy a decir nada. Lo que dije en su día y lo voy a repetir, y es que lo de la portería va a ser muy claro Lo que va a pasar. Lo veremos".



El Real Madrid disputa el último partido de la temporada tras un semestre desastroso donde no pudo alcanzar nigún título.