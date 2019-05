La terrible decisión de Zidane con Bale en la dura derrota del Real Madrid

El Real Madrid terminó la temporada de la peor manera posible tras caer contra el Betis en casa y con un Zidane muy criticado por una parte de la afición merengue.

Y es que el francés decidió que Gareth Bale no se despidiera del Bernabéu y lo mantuvo sentado en el banquillo durante los 90 minutos. El galés apunta para salir y su destino sería regresar a la Premier.

Bale ni siquiera se levantó para calentar cuando 'Zizou' dio la orden con la intención de realizar variantes.

Isco, Asensio y Lucas Vázquez comenzaron el calentamiento mientras el extremo galés solo observaba desde el banco.

''No sé lo que va a pasar. He contado con otros. La situación es así. Han entrado otros. Nada más. No he dejado que juegue hoy, es verdad, pero no sabemos qué va a pasa'', dijo Zidane en rueda de prensa tras ser consultado por la ausencia de Bale.

''Yo soy el que está aquí día a día y tomo las decisiones y cuando hay algo que no me gusta o no me cuadra... Ha logrado muchas cosas aquí, pero no vivimos del pasado. Es el presente y en base a eso tomo las decisiones'', cerró el francés.

Por su parte el diario español Marca se pronunció tras sus declaraciones. ''Zidane no permitió a Bale despedirse del Bernabéu, en un gesto tan sorprendente como injusto'', señaló.

Bale ha sido uno de los futbolistas más cuestionados de la plantilla, pero tenía todo el derecho de despedirse de los aficionados, ya que fue artifíce de las últimas cuatro Champions que conquistó el Real Madrid.