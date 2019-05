Kroos habla de fichajes, salidas y su relación con Zidane tras renovar con el Real Madrid

Luego de renovar su contrato con el Real Madrid, el alemán Toni Kroos concedió una rueda de prensa donde habló de la temporada, los posibles fichajes y además confesó que podría retirarse de blanco.

Renovación

''Para mí la renovación es especial, es una buena señal del club, tenemos una relación muy buena. Yo vine en 2014 y desde el primer día he tenido mucha confianza del club en mí, también he ayudado al club a ganar tantos títulos, es una relación muy especial''.

Campaña del Real Madrid

''La temporada ha sido decepcionante, más si estás acostumbrado a ganar. Cuando llega una temporada de este tipo te decepciona, pero es normal, esto puede suceder, lo que no era normal era lo que hicimos en los años anteriores. Cuando veo las semifinales de este año... ves lo difícil que es llegar a ganar ese trofeo, y ganarlo tres veces seguidas es especial''.

Eliminados en la Liga de Campeones

''Esto es normal después de tres Champions seguidas, para mí lo que no es normal es ganar tres Champions seguidas. Pero ya estamos motivados para el año siguiente, el club va a cambiar cosas''.

Mensaje para la afición

''A la afición le digo que vamos a volver al nivel top, como antes de esta temporada, no les digo que vamos a ganar todo porque no lo sé, pero vamos a intentarlo. Hemos celebrado juntos y en un año así sabemos que vamos a necesitar el Bernabéu''.

¿Mbappé llegará al Real Madrid?

''Me gusta Mbappé como jugador, pero esa pregunta no es para mí, yo no le puedo comprar, tengo un buen contrato, pero no le puedo comprar. Es una pregunta para el club''.

Pogba

''Podemos hablar de muchos nombres, a mí también me gusta este jugador, pero para mí no cambia lo que he hecho los últimos años aquí, pelear por mi puesto''.

Salidas en el Real Madrid

''No sé quién va a salir o quién va a venir. Sólo sé que he hablado con el míster, sé cuál es su idea y voy a ser importante, más no puedo decir''.

Zidane modifica su posición en el campo

''El míster me conoce muy bien y sabe dónde puedo jugar, siempre puede cambiar un poco, depende de la alineación, pero el 90% de los partidos he jugado en mi posición de '8' y es mi posición perfecta''.

Relación con Zidane

''Creo que estamos de acuerdo todos y hemos hecho esto. Si el míster no me quisiera no estaríamos aquí hoy, tengo una buena relación con 'Zizou' y el club''.

Su rendimiento

''He dicho muchas veces, por ejemplo después del día del Ajax, que soy el primero que no he estado a mi nivel, por eso no tengo problemas en decirlo. Yo también tengo muchas ganas de mejorar mi juego, mi nivel constante, he jugado cuatro años a un nivel constante, top, este año un poco menos, no tan mal como se quiere ver a veces. Todavía soy el mismo jugador, tengo 29 años''.

Su último contrato con el Real Madrid

''33 años tendré cuando acabe, si con 29 hacemos una renovación de cuatro años mi idea es acabar prácticamente aquí. Mis sensaciones son que con 38 no creo que siga jugando, lo decidiré cuando llegue el momento, pero la idea es que esta sea mi última renovación larga''.