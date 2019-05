Contundente: Xavi revela el fichaje que necesita el Barcelona la próxima temporada

Antes de disputar su último partido como profesional, Xavi Hernández concedió una entrevista para Sport en donde habló de la actualidad del Barcelona, el fichaje que le gustaría, Messi y su comparación con el brasileño Arthur Melo.

Xavi Hernández explica por qué Messi no aparece con la selección de Argentina

Cuatro Champions son pocas desde el debut de Messi

''Pocas no son. Llevábamos solo una. Se podían haber conquistado más, pero cuesta mucho ganar la Champions. El Barça de Guardiola fue muy superior al resto de equipo y ganamos solo dos de cuatro. Chelsea e Inter nos dejaron fuera. Pero tranquilos, que Messi no se ha acabado''.

¿Qué quedará cuando ya no esté Messi?

''Siempre hablamos de la era post Messi, muy propio de los culés, pero a Leo le quedan tres o cuatro años muy buenos. A primer nivel, como ahora, porque se cuida, es profesional de la ostia, es fuerte físicamente, es una bestia mentalmente. Es el número 1 en todo''.

Futuro técnico del Barcelona

''Si algún día entro al Barça es con todas las consecuencias sabiendo que seré juzgado y que este club es una trituradora. Todos quieren estar en un equipo grande. Más cómodo sería ir a a segunda, pero soy competitivo y me gustan los grandes retos. Sé lo que vendrá, me quedaré calvo o con el pelo blanco (risas) pero es lo que hay''.

Arthur Melo

''Ha hecho muy buena temporada. Es un chico que no pierde un balón, que ve las mejores soluciones, muy inteligente. Tiene un potencial para hacer 10 años en el Barça a nivel brutal. Debe irse soltando, atacar, dar el último pase, chutar, pero esto también me pasaba a mí a su edad. Me veo reflejado en cómo juega porque se ha salido de esta, y de la otra, le han ido tres y ha hecho una pared y se ha salido... Sin ser escuela Barça''.

Fichajes para el Barcelona

''De Jong tiene 21 años y el Barça se ha asegurado un buenísimo jugador. Pero también tienen que fichar a De Ligt, eso sin dudas''.

Griezmann

''Entiendo que doliera lo que hizo en verano. Si la razón de este rechazo fuera solo por un tema futbolístico, intentaría hablar con el vestuario para hacerles ver que puede ser un jugador que aporte''.