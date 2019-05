Paco Alcácer enciende a los barcelonistas con su favorito para la final de Copa

“Voy con el Valencia, soy del Valencia, me he criado allí. Además, el Barcelona tiene muchos trofeos y el Valencia hace muchos años que no gana uno”, dijo Paco Alcácer sin tanto rodeo cuando le preguntaron por quién iba en la final de la Copa del Rey.

El actual delantero del Borussia Dortmund no se anduvo por las ramas y aseguró que va con los valencianistas porque se siente más identificado con ellos que con los catalanes, a pesar de haber jugado también con el Barcelona.



Alcácer abandonó el Barcelona tras dos años sin mucho brillo la temporada pasada para jugar en la Bundesliga, donde ha marcado 18 goles.

“Es muy buen año en cuanto a goles y en cuanto a la clasificación ha estado bien pero nos ha faltado al final estar más acertados. He estado muy cómodo”, señaló el delantero valenciano sobre su primera temporada en el Dortmund.





Alcácer hizo balance de su paso por el Barcelona e hizo autocrítica. “Fue diferente, allí había jugadores de muchísimo nivel. Pudieron ser los nervios. Es importante sentirte importante en un club. Un jugador con confianza no es el mismo jugador. En Barcelona no tenía la confianza conmigo mismo. Hay que tomar decisiones, hay veces que se acierta y otras no. Salí muy reforzado de esa época”, argumentó en el programa El Transistor de Onda Cero.

El artillero del Dortmund también comentó que la competencia con Luis Suárez le fue bien. “Suárez es de lo mejor de esa posición. El tenerle al lado en el vestuario fue muy bueno”, recalcó.