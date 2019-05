Rakitic y su guiño a Griezmann: "Me encantaría tenerle en mi equipo"

Ivan Rakitic, uno de los referentes del Barcelona actual, fue entrevistado por el diario catalán Mundo Deportivo y habló sobre el fichaje de Antoine Griezmann por el conjunto culé.

"Me encantaría tener a Griezmann en mi equipo. Dejando de lado de que el año pasado me apartó de mi gran sueño de ganar el Mundial, me gusta mucho", confesó el croata.



Además agregó: "Es un jugador de máximo nivel, de los mejores del mundo. Es un gran profesional que lo ha ganado casi todo y que seguro que puede sumar en cualquier equipo".





Rakitic también reveló que Valverde se debe quedar: "Es el entrenador perfecto para nosotros.El trabajo del míster y del cuerpo técnico es fantástico".



Sobre el fichaje de Frenkie de Jong y una posible rivalidad por el puesto: "Me alegro de que lo hayan fichado. Él llega pero estoy convencido de que no llegará para mi puesto, mi puesto está ocupado. Le deseo mucha suerte y le respeto al cien por cien. Aparte, está jugando en otra posición que no es la mía así que no entiendo porque lo relacionan conmigo. En el Ajax y en su selección juega en otra posición".