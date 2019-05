Mourinho descarta dirigir a la Juventus, según la 'Gazzetta dello Sport'

José Mourinho que hasta hoy era uno de los candidatos para dirigir a la Juventus de Turín, se ha descartado en primera persona para tomar el puesto de entrenador de la 'Vieja Señora'.

“Uno de los jugadores con los que tengo una gran relación, juega para un equipo y me dijo que debería estar allí la próxima temporada. Yo le respondí que no me querían”, dijo Mou sobre el odio que le tienen los hinchas bianconeros por su paso por el Inter de Milán.



“Me dijo: ‘ganas tres partidos y comenzar a quererte’”, apuntó el portugués sobre la conversación que tuvo con jugador de Juventus, de quien no reveló su identidad.





Según la prensa italiana, Cristiano Ronaldo le habría pedido a los directivos de la Juve que lo contratará tras la marcha de Massimiliano Allegri, pero ha sido el mismo Mourinho se ha descartado.



Otros equipos que buscan al entrenador son Inter de Milán y Roma pero de momento el estratega solo escucha y analiza ofertas.