Tuchel sobre el futuro de Neymar y Mbappé: "Quiero que sigan, pero si no encontraremos soluciones"

Thomas Tuchel, entrenador del PSG, salió este jueves a la última conferencia de prensa de la temporada antes de enfrentar al Reims en el cierre de la Ligue 1.

El alemán habló sobre el futuro de Neymar y Mbappé en el equipo parisino: "¡Esto es fútbol! Yo, como entrenador, sí los quiero, pero estamos atentos. No somos ingenuos, los clubes quieren fichar a muchos jugadores", comenzó diciendo.



Y agregó:"Pero si me preguntas, sí quiero que estén aquí la próxima temporada.Si eso no ocurre encontraremos soluciones".





Sobre las declaraciones de Mbappé y una posible marcha del PSG tras su discurso en la premiación de la Ligue 1, afirmó: "No voy a perder la cabeza con este discurso, hablo con Kylian todos los días. Él sabe lo que quiero y tenemos una relación de confianza entre nosotros".



Tuchel considera complicado que el francés se lleve la Bota de Oro ya que: "Cuatro goles son difíciles. Si decimos que marcaremos 4 goles para que gane Kylian, sería una falta de respeto para nuestro oponente. Es un objetivo para Kylian. pero no es muy realista".