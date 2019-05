Real Madrid: Keylor Navas está decepcionado y "hundido" por marcharse

El aún portero del Real Madrid Keylor Navas está pasando una situación difícil en el ámbito personal, pues se encuentra decepcionado después que Zinedine Zidane le comunicara la decisión de no continuar la siguiente temporada como arquero del club y que Thibaut Courtois será el número uno y Lucas Zidane el dos.

Medios españoles afirman que el tico se encuentra "hundido" y que aún no se recupera de este golpe que supone su salida del club pese a haber ganado tres Champions consecutivas y tener un rendimiento muy regular.

Y es que en España se han hecho eco de las declaraciones del entrenador de Costa Rica Gustavo Matosas quien confesó que no llamó a Keylor para los juegos amistosos del Tri debido a que no se encuentra en condiciones.

"No está en las mejores condiciones para formar parte de la selección", declaró el técnico tico, Gustavo Matosas. "Tiene toda mi apoyo para salir adelante, que no es sencillo para él. No se siente con la total concentración para venir", aclaró.

El portero de 32 años se despidió el domingo del público con una derrota ante el Betis, pero se llevó una gran ovación de la grada del Bernabéu que no está de acuerdo con su marcha.

De momento se informa que el centroamericano tiene varias ofertas en la mesa, hay tres que son de la Liga de España y son del Valencia, Celta y también el Sevilla.