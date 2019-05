Dani Alves confiesa que estuvo cerca de llegar al Real Madrid y revela el futuro Neymar

El lateral brasileño Dani Alves concedió una entrevista para ESPN en donde repasa su estapa como futbolista en el Barcelona y asegura que estuvo a punto de fichar por el Real Madrid. Además, confesó que Neymar seguirá jugando para el PSG la campaña que viene.

Fichaje por el Real Madrid

''Seré sincero contigo, estuve cerca, al 95%, de firmar por el Real Madrid. Sin embargo, Del Nido es un tipo muy duro. El Chelsea también se interesó. Les dijo que otro equipo estaba dispuesto a pagar incluso más dinero que ellos. Luego tuve que tomar una decisión y al final me quedé en el Sevilla.

¿Por qué no llegó al Madrid?

''Estaba muy cerca de firmar por el Real Madrid, pero el destino se interpuso en el camino. Decía que mi historia se iba a hacer con el Barcelona, como había soñado cuando era niño. Y tienes que hacer realidad los sueños, en lugar de las pesadillas. Estoy agradecido de haber podido evitar ir a Madrid y, obviamente, firmar por el Barça. El Real era un equipo ganador y no iba a ir allí para mantener el status quo. Para mí fue más emocionante construir lo que hicimos en Barcelona. Tuvimos que cambiar la historia y así lo hicimos. En Madrid, habría añadido páginas a un libro que ya habían escrito. En cambio, con el Barça era una cosa diferente''.

Trabajar con Guardiola

''No me puedo quejar. Sólo hubo un momento en el que tuvimos nuestros desacuerdos, pero lo hablamos. Hubo un poco de pelea, pero pudimos arreglarlo una semana después. Para mí, esa es la gran virtud que tiene Pep Guardiola. Toma decisiones con el corazón en la mano, pero puede tomar las mejores decisiones, y eso es lo que me gusta de él, incluso si te duele. Es un perfeccionista. A veces, intenta dar un paso atrás para no fallar. En nuestro último año, ya no sentíamos que Pep fuera así, ya que es un genio''.

Neymar, su mejor amigo en París

''Está en transición, porque no está obteniendo los resultados que desea. Y está muy obsesionado con eso y siempre quiere estar en la cima. Por lo tanto, si no lo logra, quedará claro que es infeliz. Debe aprovechar su tiempo libre, sus vacaciones y reflexionar sobre lo que puede hacer para ser un jugador más importante de lo que ya es y para llegar a un lugar mucho mejor que el que está en este momento. No está contento, ya que no obtuvo los resultados que buscaba y eso le produce infelicidad. Le sacaría de quicio si se sentiría feliz sin ganar''.

Futuro de Neymar

''Una cena no es suficiente. ¿Debo apostar la Torre Eiffel? Creo que se quedará en el PSG''.

Vuelta de Neymar al Barcelona

''Creo que es muy difícil. La gente de Barça, creo, no estará dispuesta a reconocer que lo necesitan. Y eso es un problema, no puedes ir a ningún lado guiado por tu ego. No puedes dejar que tu ego dicte tu vida. El Barça tiene ese problema y no reconocerán que lo necesitan y eso ya lo aleja de Barca. ¿Quién no necesita a Ney? Todos necesitan a Ney''.