Baptista cuenta cómo fue la pelea entre Gravesen y Robinho en el Real Madrid: ''Lo quería matar''

El exdelantero brasileño Julio Baptista fue uno de los invitados especiales al programa El Larguero de la Cadena Ser y habló de la recordada pelea entre Gravesen y Robinho en uno de los entrenamientos del Real Madrid.

Según comentó Baptista, Gravesen ''quería matar'' a su compatriota ya que lo estaba regateando durante la práctica de la pretemporada 2006-07 y esto molestó al 'ogro'.

''Fue graciosa. Imagínate a Gravesen, que estaba un poco loco, va Robinho y le hace una bicicleta y Gravesen gruñe enfadado. Luego le hace otra y le suelta una patada, Robinho se para, le mira y le da un puñetazo en el pecho y ahí se monta el lío. Gravesen lo quería matar'', cuenta el brasileño entre risas.

Para esa época el técnico del Real Madrid era el italiano Fabio Capello y Baptista relata que tras el fuerte incidente tomó medidas.

''Les echó a los dos, pero Robinho se dirigía al vestuario y Gravesen me mira y me dice: 'le voy a matar'. No olvido ese rostro'', cerró el brasileño, que militó para los blancos por dos campañas.