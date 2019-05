Caso Neymar: La directiva del PSG habló con Tuchel por la última decisión del brasileño   

La última decisión de Neymar ha calado mucho en el PSG. El brasileño decidió marcharse de Francia para Brasil sin permiso del entrenador Thomas Tuchel.

Esa determinación la analizó el alemán en rueda de prensa y expresó que fue permiso del club: “¿Neymar ha sido liberado por el PSG? No, no por mí. No es una decisión deportiva, no me corresponde a mí tomar la decisión de liberarlo o no”, comentó.



Eso caló duro en la directiva parisina que se reunió con Tuchel tras el último partido del PSG en la Ligue 1 para compartir algunos puntos de vista sobre el tema, según L'Equipe.





Neymar, por su parte, sigue tirando indirectas sobre su futuro y el Real Madrid, que es el equipo que más lo desea "Soy un hombre al que le gustan los nuevos retos” fueron sus últimas palabras que dijo el brasileño.