Juventus: Chiellini revela que estuvo cerca de jugar en el Real Madrid

El veterano defensor Georgio Chiellini reveló en una entrevista condedida para Tuttosport que estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid hace nueve años.

Chiellini, que acaba de finalizar su decimocuarta temporada con la Juventus, comentó que existió la posibilidad de vestir de blanco, pero que su equipo siempre contó con él y por ese motivo decidió seguir en Italia.

''En 2010, existía la posibilidad de ir al Real Madrid. Sufrí mucho al terminar séptimo en la liga dos años seguidos, especialmente durante el segundo que no estuve bien'', comenzó diciendo el capitán de la Juve,

''Sin embargo me frenó el disgusto de irme. Nunca me moví de Italia por este motivo. O es la Juventus la que no quiere que sigas, o te quedas, al menos es así para mí'', añadió el central.

Por último, Chiellini asegura que le hubiese gustado jugar en el extranjero y aún más en Madrid. ''Me hubiera gustado jugar fuera de Italia, habría sido una bonita experiencia''.