Bartomeu revela el futuro de Valverde y el fichaje confirmado tras perder la Copa del Rey

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, brindó declaraciones para TVE y habló de la dura derrota ante el Valencia en la final de la Copa del Rey.

Otro fracaso

''No ha podido ser. Lo primero felicitar al Valencia, un campeón que lo ha merecido. En la segunda parte lo intentamos, se ha trabajado mucho y eso es lo importante. Podría decir que hemos tenido 80% de posesión, pero gana el que ha metido más goles''.

Futuro del Barcelona

''Ya hace tiempo que se piensa en la próxima campaña, pero no es momento de explicar qué pasará. Hay que agradecer a la afición que ha venido. Acaba una temporada con una Liga, una temporada importante. No ha podido ser esta Copa y seguiremos. Siempre hay novedades, pero no es momento de decirlo''.

Ernesto Valverde

''Ernesto tiene contrato, es el entrenador. Esta derrota no ha sido culpa del entrenador. Hemos tenido muchas ocasiones y no han entrado. Aunque tires mucho, lo que cuenta es el gol''.

Mercado de fichajes

''Cada año llegan jugadores, hasta ahora está confirmado De Jong y a partir de ahora se trabajará en nuevos jugadores y bajas, lo habitual todos los veranos. Hoy no es momento de hacer nada''.

Evaluación de la temporda

''No calificaría la temporada de fracaso, es muy buena, no notable ni excelente. Cada año optamos a llegar con las mejores opciones y hemos perdido dos partidos, en Anfield y aquí y estamos fuera de esos dos títulos''.