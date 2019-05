Milner revela insulto del Lionel Messi en el Liverpool-Barcelona

Semanas después de haber eliminado al Barcelona en la semifinal de la UEFA Champions League, el centrocampista inglés que milita en el Liverpool, James Milner reveló un pasaje inesperado con Lionel Messi traducido en insulto que le está dando la vuelta al mundo.

En una entrevista a 'Daily Mail', Milner reveló que mientras iba camino al camerino tuvo un encuentro con el argentino, quien lo habría insultado en español, creyendo que no entendería.

"Me empezó a decir muchas cosas en español mientras íbamos al túnel de vestuarios. Me iba llamando 'burro', que es un animal pero que también se utiliza en español para referirse a alguien que va dando muchas patadas por ahí", comenzó diciendo.

Y agregó: "No creo que supiera que entiendo algo de español. Parece que no estaba muy contento".

Ante ello el futbolista que disputará la final ante el Tottenham el próximo 01 de junio dijo que al enfrentar a jugadores como el “10” del Barcelona, no hay que dejar que hagan lo que quieran.

"No debes tener miedo de hacer el ridículo ante él. Yo lo he vivido. Ya me ha humillado y el video se ha visto un millón de veces, pero no fui el primero y no seré el último. Ante jugadores así, debes hacerles saber que estas aquí y no dejar que hagan todo a su manera", cerró.

El deseo de Messi de conquistar el triplete en la presente campaña quedó truncado al quedar fuera de la Champions League y de perder la Copa del Rey. Su único título fue LaLiga tras cerrar en la primera posición con 87 unidades.