Pura clase: Xabi Alonso explica cómo frenaban a Messi para competirle al Barcelona

El exmediocampista Xabi Alonso concedió una entrevista para The Coaches' Voice en donde explica al detalle cómo intentaban frenar a Messi durante el Clásico Español.

Alonso llegó al Real Madrid en 2009 (se marchó en 2015) y desde entonces se encargó de liderar la medular. Su principal función era detener a Messi por órdenes del técnico de esa época, el portugués José Mourinho.

En el video explica la manera en que funcionaba el Madrid que él dirigía desde el centro del campo y la fórmula con la que podían detener al crack argentino y poderle competir al Barcelona.

''Con Messi no era fácil defender. El solía jugar como falso '9' y siempre jugaba detrás de mí porque yo tenía que ir a la presión por Xavi (Hernández)'', comenta el español.

''Cuando empezamos a controlar mejor esto (el esquema), Ramos me decía: 'Xabi, Messi va para allá', entonces yo ya no iba a presionar a Xavi y me quedaba más con Messi. Ellos tenían el control, pero ya no eran tan peligrosos'', expresó el exmadridista.