Zidane se pronuncia sobre Mbappé y lo descarta para el Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, acudió a Burdeos para disputar un partido benéfico junto a leyendas de la selección de fútbol de Francia del 98 y de rugby del 99.

Tras finalizar dicho evento, Zizou dio declaraciones a la prensa francesa y ahí fue preguntado sobre el tema de los fichajes del Madrid de cara a la próxima temporada.

A Zidane le preguntaron si hay posibilidades serias de que Mbappé termine fichando por el Madrid en junio y esto contestó el estratega: "Está bien donde está".

Ante la insistencia de la prensa, que le preguntó si él como técnico le daría el protagonismo que reclama, aseguró: "Damas, caballeros...". Y se marchó.

Recientemente, Florentino Pérez dio una entrevista en España y también fue preguntado sobre los fichajes, en especial sobre Mbappé y Neymar.

"Yo con Zidane no he hablado de Mbappé o Neymar. Ni con Zidane ni con nadie. Ni hemos hablado con Mbappé ni vamos a hablar. Ya el año pasado tuvimos que decir que no les queríamos. Y yo reitero lo mismo este año. Si nos interesa, hablaremos con los clubes", destacó.