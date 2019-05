Ratificado: Ernesto Valverde seguirá como entrenador del Barcelona

Cuando se pensó que hoy se anunciaría adiós de Ernesto Valverde como entrenador del Barcelona, el presidente del club, José María Bartomeu, ha confirmado que el estratega se mantiene en su puesto.

Bartomeu confirmó la información al programa "El Larguero" de la Cadena SER de España donde ratificó en su puesto al estratega que fue campeón de Liga por segundo año consecutivo, subcampeón de Copa del Rey y fracasado en la Champions League.

Leer. EL INFORME MÉDICO SOBRE LA RODILLA DE NEYMAR

El sentir del vestuario seguramente también ha sido tenido en cuenta a la hora de valorar la toma de una decisión tan drástica y disonante con lo que se venía transmitiendo públicamente en las últimas semanas respecto al entrenador.

Desde Messi a Piqué, pasando por Rakitic o Jordi Alba, los pesos pesados han trasladado su respaldo al entrenador de cara a una nueva temporada.El único escenario que podría dar un vuelco a esta situación es que el propio Ernesto Valverde decida dimitir y no seguir dirigiendo al Barça, aunque es un extremo que el club no contempla, debido a que el técnico no ha transmitido todavía nada al respecto ni tampoco ha dado muestras que inviten a pensar en una salida por decisión propia.

Con esta decisión, tomada apenas tres días después del punto y final de la temporada, se pretende también acabar con todas las informaciones y especulaciones surgidas alrededor del banquillo azulgrana, que estaban construyendo una atmósfera de inquietud hacia la figura de Valverde.

Está por ver cómo responde el barcelonismo a la continuidad del extremeño después de unas semanas que prometían triplete y han acabado con dos decepciones de las que se tardan en olvidar, sobre todo la de Anfield.