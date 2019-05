Mundo Deportivo: Neymar está 'loco' por salir del PSG y se ofrece al Barcelona  

Neymar vuelve a los focos de la prensa tras la última noticia sobre él, quiere volver al Barcelona. Según Mundo Deportivo, el brasileño está como 'loco' por salir del PSG.

El mismo diario revela que no descarta la opción de fichar por el Real Madrid pero que su primera carta siempre ha sido el equipo catalán, donde ya militó en el pasado.



La información de MD da a conocer que 'Ney' está arrepentido de haberse ido al PSG y que sueña con una posible vuelta para reencontrarse con Messi y Suárez, sus amigos.





El brasileño no ha tenido sus mejores años en el equipo de la Torre Eiffel, su deseo de ganar la Champions League se le han esfumado debido a las lesiones que ha sufrido.



Neymar es uno de los peses gordos que estará en el mercado de fichajes ya que el carioca no ha dejado claro su futuro si continuará o no con el PSG.