Lloris podría coronarse de Champions, a un año de ganar el Mundial con Francia

El portero francés Hugo Lloris, capitán del Tottenham, se consideró este viernes un "privilegiado" por poder disputar una final de Champions League contra el Liverpool, advirtiendo no obstante a sus compañeros que "queda lo más duro" el sábado en el estadio Metropolitano de Madrid.

"Haber ganado la Copa del Mundo con mi país es un logro inmenso pero no hubiera sido posible sin mis compañeros. Y de la misma manera, esta final de 'Champions' no habría tenido lugar sin mis compañeros. Me siento un privilegiado", afirmó el portero de la selección francesa.



"Pero queda lo más duro: el partido de mañana. Tenemos que hacer todo lo posible para ganar y poner nuestra marca en la historia de la Liga de Campeones. Esa es nuestra motivación", afirmó.





Once meses después de proclamarse campeón del mundo con Francia, Lloris sueña con un triunfo europeo con el Tottenham el sábado, siempre que ganen al Liverpool, finalista el pasado año contra el Real Madrid (3-1).



"No creo que la táctica tenga un gran impacto mañana. Creo que el equipo que más intensidad ponga será el que esté más cerca de la victoria", advirtió el portero y capitán de los 'Spurs', afirmando esperar un "partido fantástico".



"No hace falta presentar al Liverpool. Si están en la final, es que lo merecen. Pero para nosotros, se trata de ponerle energía, de disfrutar, de correr y hacer las elecciones correctas. Hemos tenido tres semanas para prepararnos y creo que estamos listos para dar lo mejor", concluyó.