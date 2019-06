Virgil Van Dijk: "Messi es el mejor jugador del mundo, merece el Balón de Oro"

El central del Liverpool, Virgil Van Dijk, se mostró contento tras ser elegido jugador más valioso de la final de la Liga de Campeones, pero insistió en que su cabeza no está en el Balón de Oro y, además, Leo Messi "es el mejor jugador del mundo".

El polémico personaje que es el novio de Kinsey Wolanski, la chica que ingresó a la cancha

"Creo que Messi es el mejor jugador del mundo y él se lo merece (el Balón de Oro) siempre que siga en activo", dijo Van Dijk en rueda de prensa tras la final que el Liverpool ganó 2-0 al Tottenham, al ser preguntado por si se ve ganando ese galardón.

"El Balón de Oro no es algo que tenga en mi mente, pero si ocurre tampoco lo voy a rechazar, aunque no creo que sea el caso. Messi sigue siendo el mejor incluso aunque no haya estado en la final este año", añadió el central del Liverpool.

El defensa 'red' se mostró feliz por la victoria, reconociendo que el tempranero primer gol de penal (2) "nos dio un buen impulso, aunque seguían siendo peligrosos".

"En la segunda parte fueron buenos, crearon oportunidades, pero somos los ganadores de la Liga de Campeones, así que todo está bien", aseguró.

Tras elogiar el trabajo de su técnico Jurgen Klopp, Van Dijk aseguró que el equipo "debe seguir teniendo hambre (de éxitos)".

"La temporada que viene empezamos de cero con desafíos nuevos y queremos ganar todas las competiciones en las que participemos", añadió Van Dijk, para el que, tras dos años llegando a la final de la Liga de Campeones "sería magnífico estar aquí cada año, pero sabemos lo difícil que es llegar a la final".

"Somos muy ambiciosos y a todos nos encanta disfrutar de estas noches, pero tenemos que ser humildes y seguir trabajando", concluyó.