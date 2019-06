Mariano confirma que se queda en el Real Madrid: "Este va a ser mi año"

En el Real Madrid no se deja de hablar de la revolución en la que está trabajando Florentino Pérez y Zinedine Zidane. Seguramente habrá fichajes de lujo, pero también bajas importantes.

Uno de los jugadores que aparece en la lista de posibles salidas del club blanco, según la prensa española, es Mariano Díaz.

El delantero español de ascendencia dominicana no tuvo una buena temporada en su regreso al Bernabéu y pasó lesionado gran parte de la campaña. Es por ello que se habla mucho de su adiós, pero el propio jugador ha revelado su futuro en una entrevista con Diario Marca.

¿Mariano se queda? Le preguntaron y respondió lo siguiente: "Sí, hasta que ganemos muchos títulos".

"Mi idea es seguir en el Madrid, en mi equipo. Quiero demostrar lo que he venido a hacer aquí", agregó el delantero de los blancos, que usa la camiseta número "7", que pertenecía a Cristiano Ronaldo.

"He luchado mucho para llegar el Real Madrid. He trabajado mucho, siempre he querido esto de pequeño y ahora que estoy aquí voy a intentar hacer el máximo para jugar en el mejor equipo del mundo", destaca Mariano Díaz

¿Cómo afronta la próxima temporada entonces? El dominicano seguramente tendrá más competencia en ataque, pues llegarán fichajes, pero está convencido de lo que puede aportar.

"Con mucha ilusión. Quiero demostrar lo que he venido a hacer aquí. Este va a ser mi año", aseguró.