Fecha FIFA: Los amistosos y duelos oficiales que se jugarán esta semana por el mundo

Luego de haber finalizado todas las competiciones oficiales a nivel de clubes, afortunadamente el fútbol no se detiene y esta semana habrá grandes duelos amistosos y también oficiales en la fecha FIFA del mes de junio.

Las selecciones del área de la Concacaf ya están concentrados para afrontar partidos amistosos con miras a la Copa Oro. Mientras que los combinados sudamericanos ya piensan en la Copa América y esperan aprovechar sus juegos de fogueo esta semana.

Pero no solo eso, en Europa también habrá actividad por las eliminatorias rumbo a la Eurocopa del 2020, donde se destacan partidos como Croacia vs Gales y Grecia vs Italia.

A continuación te dejamos los duelos más importantes que se realizarán durante toda esta semana.

Miércoles, 5 de junio

Japón vs Trinidad y Tobago - 4:00 pm, hora catracha.

Paraguay vs Honduras - 5:00 pm, hora catracha.

Estados Unidos vs Jamaica - 5:00 pm, hora catracha.

Brasil vs Catar - 6:30 pm, hora catracha

Perú vs Costa Rica - 7:00 pm, hora catracha.

México vs Venezuela - 8:00 pm, hora catracha.

Jueves, 6 de junio

Chile vs Haití - 5:00 pm, hora catracha.

Viernes, 7 de junio

Uruguay vs Panamá - 5:00 pm, hora catracha.

Argentina vs Nicaragua - 6:00 pm, hora catracha.

Viernes, 7 de junio (Clasificatorios rumbo a la Eurocopa)

Suecia vs Malta – 12:45 pm, hora catracha

Macedonia vs Polinia – 12:45 pm, hora catracha

Sábado, 8 de junio (Clasificatorios rumbo a la Eurocopa)

Croacia vs Gales – 7:00 am, hora catracha

Bielorrusia vs Alemania – 12:45 pm, hora catracha

Turquía vs Francia – 12:45 pm, hora catracha

Grecia vs Italia – 12:45 pm. hora catracha

Domingo, 9 de junio

Japón vs El Salvador - 4:00 am, hora catracha.

Estados Unidos vs Venezuela - 12:00 pm, hora catracha.

Brasil vs Honduras - 1:00 pm, hora catracha.

Paraguay vs Guatemala - 3:00 pm, hora catracha.

Perú vs Colombia - 3:00 pm, hora catracha.

México vs Ecuador- 5:00 pm, hora catracha.