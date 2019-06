Confirmado: James no sigue en el Bayern y regresa al Real Madrid

James Rodríguez no continuará en el Bayern de Múnich la próxima temporada, es un hecho. El mediocampista colombiano ha pedido al equipo bávaro no ejercer la opción de compra que tenía sobre el jugador.

Pese a que el club alemán tenía la posibilidad de firmar al exPorto por 42 millones de euros, finalmente el futbolista volverá al Real Madrid, club del cual volverá a salir ya que Zidane no cuenta con él.



Karl-Heinz Rummenigge, director general del Bayern Munich oficializó la decisión en Sport Bild. “James estaba conmigo y me dijo en una conversación personal que él está pidiendo al club que no ejerza la opción de compra”.





Tras dos temporadas en Alemania en las que ha disputó 67 partidos y anotó 15 goles, cambiará de nuevo de aires en el futbol europeo tras pasar por el Porto, el Mónaco, el Real Madrid y el Bayern de Múnich.

¿SU FUTURO?

Sabiendo de antemano que James no cuenta para Zinedine Zidane, el colombiano deberá mirar fuera del Bernabéu y el club que más ha apretado por él es el Juventus de Turín, donde aducen rotativos italianos, Cristiano Ronaldo lo habría pedido.