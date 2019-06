Gianni Infantino fue reelegido por aclamación y dirigirá la FIFA hasta 2023

Único candidato en liza, Gianni Infantino fue reelegido por aclamación, sin necesidad de una votación, como presidente de la FIFA para los próximos cuatro años, hasta 2023, este miércoles en París, en el 69º Congreso de la institución.



"Gracias a todos, a los que me quieren y me odian, hoy yo quiero a todo el mundo. Amo el fútbol, trabajo duro, me comprometo con ustedes y para ustedes", dijo Infantino, emocionado, después de que los representantes de las federaciones de la FIFA respaldaran su proyecto simbólicamente con un aplauso.

Puedes leer: Oficial: Gianluigi Buffon no continuará en el PSG la próxima temporada



"Estamos muy contentos de su gestión, la Conmebol fue la primera confederación que le apoyó, así que felices", señaló a la AFP Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).

Florentino Pérez estuvo presente en el Congreso de París donde Gianni Infantino fue reelecto.





Además de las 211 federaciones, el congreso contó con la presencia de algunas figuras importantes, como el presidente del Real Madrid Florentino Pérez, el arquero español Iker Casillas y el técnico portugués José Mourinho.



"El primero que me envió un mensaje cuando me eligieron en 2016", recordó Infantino, en referencia al entrenador luso.