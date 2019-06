Cesc Fabregas: "Hazard podría ganar el Balón de Oro en el Real Madrid"

Aún falta por hacerse oficial, pero el fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid parece cuestión de horas. Y tras ese posible traspaso, Cesc Fabregas ha hablado de su ex compañero y sobre la llegada del belga al conjunto merengue.



El ex jugador del Chelsea comentó en la tertulia de Sport, que Hazard ya ha dado lo que tenía que dar en 'Los Azules' y además el equipo inglés no puede darle en este momento al belga lo que este necesita para seguir triunfando.



Frabregas cree que es más fácil para Hazard ganar el Balón de Oro con el Real Madrid. "Él merece poder ganarlo todo potencialmente incluido, por qué no, el Balón de Oro", manifestó el español.







El centrocampista que conoce muy bien al belga ya que fue compañero de él en varias temporadas con el Chelsea sabe que la llegada del futbolista a los merengues representa mucho peligró para el Barcelona.



"En clave Barça, el fichaje de Hazard es una malísima noticia. En la liga española se saldrá". comentó



Ya para finalizar Fabregas cree que el Real Madrid volverá muy fuerte la próxima temporada y que de eso "nadie tenga duda".