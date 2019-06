Gareth Bale le ha comunicado al Real Madrid que se queda en el club

Bale lo tiene decidido: Se quiere quedar en el Real Madrid para la próxima temporada. El galés quiere continuar a pesar de que Zinedine Zidane no cuenta con él.

El agente del jugador, Jonathan Barnett, ya le ha comunicado al club su deseo de continuar ligado a la institución blanca. El británico no pasa por su mejor momento.



La intención de Bale no solo es quedarse, sino que no está dispuesto a escuchar ofertas para una posible salida del Bernabéu la que ha sido su casa desde 2014.





Una de las determinaciones para quedarse es por su alto salario (17 millones de euros), el galés considera que nadie le puede pagar esa suma de dinero y no se quiere rebajar el sueldo.



Con la llegada de Eden Hazard y Luka Jovic al Real Madrid, Bale tendrá menos oportunidad de jugar ya que son dos fichajes plenos pedidos por Zidane.