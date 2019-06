Modric sobre su futuro: ''Todavía tengo fuerzas para seguir en el Real Madrid''

El mediocampista Luka Modric concedió una palabras para el Universo Valdano en Movistar+ y habló de su ilusión por la nueva temporada, su selección y su futuro en el Real Madrid.

Las duras palabras de Modric tras la crisis que vivió el Real Madrid

Croacia

''Muy orgulloso de representar a mi país cada día. Soy capitán, es una satisfacción. Quiero seguir hasta que los entrenadores piensen que puedo ayudar y yo piense que soy válido para el equipo. El día que no lo crea, me iré. No hace falta que nadie me lo diga. Este equipo siempre ha tenido grandes jugadores con talento. Estuvimos obsesionados por hacer algo en la generación del 98 en Francia, fueron un ejemplo para nosotros. Hicimos un mundial impresionante. Por fin hicimos algo grande acorde al talento que tenemos en el equipo''.

La final en Rusia 2018

''Lo dimos todo. Llegar tan lejos me afectó mucho a la temporada, físico y mental. El físico se puede recuperar, pero el mental... He tenido una temporada muy irregular. Siempre soñaba con hacer algo grande con el Real Madrid. Mi carrera no hubiera sido completa sin hacer algo con Croacia. Esta era mi última oportunidad de hacer algo grande, por eso el desgaste fue enorme''.

Desgaste tras el Mundial

''Agota todo, pero cuando estás ahí es enorme el desgaste físico y mental. Juegas por tu país, es lo más grande que puedes hacer en tu carrera''.

Balón de Oro

''Ganar estos títulos individuales es algo impresionante, sobre todo a día de hoy con Messi y Cristiano. Es algo increíble. Estoy muy contento. Es un elogio para mi carrera''.

Futuro en el Real Madrid

''No voy a ponerme ningún límite, vamos a ir poco a poco. Me siento bien aunque este año no ha sido bueno, lo reconozco. Tengo todavía fuerza para seguir jugando en el Madrid y al nivel que exige. Estás en una edad de disfrutar, porque cuando esto termina...''.

Próximo Real Madrid

''Un mejor Madrid. Espero un Real Madrid competitivo en todos los aspectos y todos los títulos, lo que no hemos hecho este año''.

Veterano en la plantilla

''Soy de los mayores del equipo, es una responsabilidad, me gusta tenerla. Estoy seguro de que el Madrid va a tener una temporada mejor''.