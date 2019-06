Keylor Navas, sin ofertas oficiales para salir del Real Madrid

Zinedine Zidane ya dejó las cosas claras en el vestuario en relación a quién será el portero titular del Real Madrid en la próxima temporada: Thibaut Courtois.

Esto ha provocado que Keylor Navas busque una salida del conjunto merengue, pese a que su rendimiento siempre ha sido el mejor y pese a que ha sido el ganador de tras Champions seguidas.

Pero ojo, Diario AS revela que la marcha del portero costarricense ha dado un giro inesperado, pues no hay ofertas oficiales por él.

Las altas pretensiones de Keylor y la falta de clubes capaces de querer complacer al tico han complicado todo.

Navas ha pedido al Real Madrid que lo dejen salir gratis y que le paguen los dos años de contrato que tiene con el club merengue. A esto se le suma el salario de siete millones de euros netos que pide al club que lo quiera comprar.

En cuanto a su salario solo hay dos equipos que pueden pagar y se trata del Manchester United y del PSG, que son los clubes que más han sonado en la puja, pero hay otros factores ahora que hacen que Keylor no tenga ofertas.

El Manchester United ha declarado instransferible a David De Gea. A pesar de no haberse clasificado para la Champions, el club de Old Trafford no quiere desprenderse del portero español. De hecho, ha rechazado una importante oferta del PSG.

Esto, hace pensar que Navas podría irse al París Saint Germain, sin embargo, la llegada de Leonardo, sustituyendo a Antero Henrique en la dirección deportiva del PSG, ha provocado que la primera opción para la portería del club parisino sea el italiano Donnaruma, cuya cláusula de rescisión es de 60 millones.

Benfica y Porto, los otros clubes que han sonado para comprar a Keylor, no cuentan con el suficiente dinero para complacer al costarricense.

De no cambiar este panorama, todo parece indicar que Keylor Navas se quedará en el Real Madrid y deberá competir con un puesto de titular con Courtois.