Vanina Correa: Portera, cajera y madre que brilla en el Mundial Femenino de Francia

La portera argentina Vanina Correa fue la estrella del partido que jugó la selección sudamericana ante Inglaterra pese a que perdieron el encuentro 1-0.



Ese duelo para ella fue agridulce ya que por una lado estaba triste por la derrota, pero también feliz por ser nombrada mejor jugadora del partido.



Vanina está disputando a sus 33 años su tercera Copa del Mundo (2003,2007 y 2019), después de haber dejado el fútbol por más de seis años.



La jugadora argentina tuvo que renunciar al deporte rey en 2010 debido a los pocos ingresos que recibe en el fútbol de su país.



Comenzó a trabajar como cajera de un supermercado y en 2014 se convirtió en madre de dos mellizos. Parecía que con ese nuevo estilo de vida, su pasión estaba fuera del deporte, cuando de repente recibió la llamada del seleccionador Carlos Borrello, quien en 2017 la convenció para disputar la Copa América como la arquera titular.







Dos años después se ha convertido en una de las figuras más destacadas del presente Mundial Femenino que se está desarrollando en Francia.



Las grandiosas atajadas de Correa ante Inglaterra le dieron la vuelta al mundo y explicó quiénes han sido la motivación para estar nuevamente jugando.



"Mis hijos me dieron el empujón para llegar. Estaba retirada y no tenía pensado volver. Empecé a jugar con mis amigas en un torneo en Mar del Plata y vi al seleccionador, que me llamó y me dijo que volviera, y le dije que sí".



Luego que finalice el Mundial, Vanina volverá al supermercado y a pasar más tiempo con sus hijos gemelos. Correa vive en Rosario Central, donde además de jugar es entrenadora.