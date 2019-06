Pep Guardiola: "Volveré a Barcelona, pero no como presidente"

Pep Guardiola se encuentra también de vacaciones tras ganar todo en Inglaterra con el Manchester City.

Hoy atendió a los medios en la presentación de una nueva Cruyff Court en Els Hostalets de Pierola (Barcelona). Habló de todo. De su regreso al Barcelona, de Neymar, de Griezmann, entre otras cosas.

Primer fue preguntado sobre el brasileño y esto fue lo que dijo sobre el posible regreso de Neymar. "No voy a decir nada, no me corresponde. Esto le corresponde al Barcelona. Viví mucho tiempo en este club y no quiero que ninguna opinión pueda mal interpretarse".

Los periodistas siguieron insistiendo y le preguntaron a Pep si Neymar y Griezmann eran jugadores compatibles.

"Todo depende de la idea que tengan en mente en la secretaría técnica y el entrenador. Los buenos siempre son bienvenidos en los equipos. Los dos (Neymar y Griezmann) son muy buenos", destacó.

Una de las perguntas que más llamó la atención fue si Guardiola se mira como presidente en un futuro. Así respondió: "Volveré a Barcelona tarde o temprano. Pero como presidente, olvidaos. Para ser presidente tienes que saber y debes estar preparado, tener conocimientos que yo no tengo. Intento ser buen entrenador, que mal no ha ido en esta década. Volveré a Barcelona para vivir, tarde o temprano".

DE LIGT Y SU FICHAJE

"Es un buen central, tiene diecinueve años y el que lo fiche tendrá central para años".

DAVID SILVA Y EL ÚLTIMO AÑO EN EL CITY

"A disfrutar del año que nos queda. Ha sido un grande del fútbol español y europeo y la década que ha estado en Mánchester, donde no es fácil vivir en esa Liga, lo ha hecho increíblemente bien. Espero que hagamos juntos un buen año".

¿ASENSIO AL CITY?

"No hay ninguna posibilidad de que el City le fiche".