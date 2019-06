Salah pide "una segunda oportunidad" para Warda, expulsado por acoso sexual

Amr Warda "no debería ser enviado directamente a la guillotina", declaró este jueves la estrella egipcia Mohamed Salah, que pidió "una segunda oportunidad" para su compañero, expulsado del equipo nacional el miércoles debido a las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre él.

Egipto clasifica a octavos de final de la Copa Africana gracias a Salah



Salah, que en varias ocasiones se ha mostrado a favor de la causa feminista en el mundo musulmán, apoyó a Warda, aunque condenó sus acciones.



"Las mujeres deben ser tratadas con el mayor respeto. No es no. Esto es sagrado. Creo también que aquellos que cometen errores pueden cambiar a mejor y no deben ser enviados directamente a la guillotina", señaló Salah en Twitter, tras la clasificación de Egipto para los octavos de final de la Copa de África.





Warda fue expulsado de su selección debido a las acusaciones de acoso sexual aparecidas recientemente en su contra.



Cedido los últimos seis meses en el Atromitos griego por el PAOK, el jugador de 25 años es acusado por varias mujeres de haberlas acosado por internet, mostrando capturas de pantalla con presuntos comentarios obscenos del jugador.



"Debemos creer en la segunda oportunidad, debemos guiar y educar. Prohibir no es la respuesta", añadió Salah.



Warda presentó sus disculpas en un vídeo publicado en Facebook: "Pido disculpas por lo que he hecho, me disculpo ante mi familia, mis compañeros y el equipo técnico".



"Lo siento, prometo que en el futuro no haré nada que moleste a los otros", aseguró el jugador de 25 años.



En 2017 el club portugués Feirense rescindió su contrato debido a acusaciones de acoso sexual por parte de dos esposas de dos de sus compañeros.