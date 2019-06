La petición de Dani Ceballos al Real Madrid: "No quiero que me vendan"

Dani Ceballos es uno de los futbolistas del Real Madrid que tiene sus minutos contados, el jugador lo sabe y le ha hecho una petición al club luego de las semifinales del Europeo Sub-21 donde España venció a Francia (4-1) y está en la final.

En declaraciones a Onda Cero, el volante habló sobre su futuro y le ha hecho una petición al conjunto merengue aunque sabe que su marcha es una opción.



"No quiero que me vendan. Lo que venga después imagínenselo. Yo quiero disfrutar y sentirme importante, sea donde sea. Tengo bastante fútbol dentro de mí y creo que el año que viene será mi mejor año", dijo Ceballos.





Sobre una posible reivindicación en el Real Madrid de Zidane: "Yo juego por diversión. Tenía ganas de demostrar lo que realmente valgo. Este año no ha sido mi mejor temporada. Tenía ganas de que me salieran las cosas".



Ceballos no ha contado para el entrenador francés y ya se ha hablado de que su salida se debería a una mala relación con Zizou.