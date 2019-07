Iker Casillas no piensa en el retiro y acude al inicio de pretemporada del Oporto tras su infarto

La leyenda española Iker Casillas se presentó este lunes en el centro de entrenamiento del Oporto para la vuelta al trabajo de cara a la temporada 2019-2020, dos meses después de haber sufrido un infarto.

"Regreso al trabajo. Primer día", señaló el arquero de 38 años en su cuenta de Twitter, añadiendo una foto en la que aparecía sonriente a su llegada al campo de entrenamiento del Oporto, en Olival.

Ver también: Higuaín regresa a la Juventus tras dejar al Chelsea

"Por el momento no puede entrenarse, los médicos dirán si hace falta esperar uno, dos o tres meses. Veremos", señaló su agente Carlo Cutropia, citado por el diario deportivo de Oporto O Jogo.

El exportero del Real Madrid y de la selección española fue hospitalizado y operado de urgencia el 1 de mayo, tras sufrir un infarto en el entrenamiento. Salió del hospital cinco días más tarde reconociendo que su futuro como deportista profesional es incierto.

"Será un reposo de un par de semanas, incluso un par de meses, no sé, la verdad es que me da igual", dijo Casillas al salir del hospital, añadiendo que "no sé qué será del futuro, lo importante es estar aquí".

Llegado al Oporto en 2015, Casillas renovó en marzo su contrato por un año más hasta 2020, con opción a otro más.