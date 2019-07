Dani Ceballos se aleja del Real Madrid: ''Me gustaría probar nuevas cosas, no tengo miedo''

Tras conquistar el europeo Sub-21, el mediocampista Dani Ceballos atendió a Marca y se refirió a su futuro, muy cuestionado en el Real Madrid, pero asegura que está dispuesto a buscar nuevos retos.

Ceballos y su llegada al Madrid: ''Toda la mier** me salpicó a mí y el Betis se lavó las manos''.

Campeón con la Sub-21 de España

''Estoy muy contento porque detrás de este título que se ha conseguido hay mucho trabajo y, por ello, la satisfacción es doble. Estoy muy contento por todo lo que hemos conseguido''.

En 2017 fue el MVP del torneo, pero no pudo levantar el título

''He tenido la suerte de participar en dos campeonatos de Europa sub 21 y en uno he logrado ser campeón y en otro fui nombrado mejor jugador, no me puedo quejar la verdad. Pero, sin lugar a dudas, cambiaría tener dos campeonatos y no haber sido elegido MVP en ninguno de ellos''.

Luego de su descatada actuación, ¿qué le depara el futuro?

''Me imagino que Zidane habrá visto el torneo, pero tiene las ideas muy claras y todos sabemos cuáles son sus pensamientos al respecto. Ahora ha llegado el momento de descansar bien, desconectar tras la temporada y en el futuro ya pensaremos dentro de un par de semanas''.

En la próxima temporada le gustaría ser titular esté donde esté

''Sí, lo más importante en esta vida es ser feliz y es algo que sólo se consigue jugando 40 partidos al año. Mi objetivo personal para la próxima temporada es jugar 40 partidos, conseguir sentirme cómodo conmigo mismo en todo momento. Sea donde sea, pero en un sitio en el que me pueda sentir valorado''.

Varios clubes de Europa se han fijado en usted tras su notable papel con la Sub-21

''Por el momento no tengo ninguna elección en concreto. Lo que sé es que quiero disfrutar el año que viene y estoy abierto a probar nuevas experiencias, no tengo miedo. Sé que el año que viene tengo un reto por delante muy bonito. Me gustaría probar nuevas cosas y por encima de todo, disfrutar mucho''.