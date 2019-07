Boateng se despide: ''A los aficionados del Barcelona siempre los llevaré en mi corazón''

El ghanés Kevin Prince-Boateng finalizó su préstamo con el Barcelona ayer, lunes, y se despidió de los aficionados con un emotivo mensaje en redes sociales.

A pesar que el director deportivo del Sassuolo confesó que probablemente el Barcelona compraría su ficha para luego cederlo a otro club español, lo cierto es que Boateng dijo adiós y regresará al cuadro italiano.

''Acaba aquí una de las experiencias más emocionantes de mi carrera. Gracias a cada persona que ha hecho posible todo esto'', comienza el texto que escribió el atacante en su cuenta oficial de Instagram.

''Gracias a mis compañeros que me han hecho sentir como en casa desde el primer momento, campeones y personas excepcionales'', agregó el futbolista.

Por último se despidió emotivamente de los seguidores azulgranas. ''Gracias a la directiva, siempre disponibles y presentes. Un pensamiento especial para la afición, los culés: os llevaré siempre en mi corazón. Habría querido dar más, pero he dado todo lo que he podido en cada minuto que se me ha dado para honrar esta fantástica camiseta''.