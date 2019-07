¡Sorpresa! Víctor Valdés regresa al Barcelona luego de cuatro años

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, reconoció este viernes en rueda de prensa que el exarquero Víctor Valdéz regresará al equipo.

Víctor Valdéz revela quién frenó su retiró del fútbol

Bartomeu contó cómo se produjo la vuelta de uno de los guardametas más recordados en toda la historia del cuadro catalán.

''Hablé hace unos días por teléfono con Víctor y me dijo: '¿Presi, no crees que es hora de que vuelva al Barça?'. Le he seguido este año de éxitos, lo ha hecho muy bien como entrenador. Le dije que me deje unos días para ver qué propuesta y lo iremos viendo. Yo estoy encantado de que vuelva'', aseguró el mandatario azulgrana.

Sin embargo, el destino de Valdés en la área deportiva del Barcelona es una incógnita debido a la destitución del vicepresidente Jordi Mestre.

La directiva del Barça deberá reorganizarse ante de que arranque la temporada y acomodar a Valdés en la filial, La Másia o incluso tener un cargo relacionado con el primer equipo.

Cabe recordar que el exportero español se marchó de Barcelona en 2015 y cuatro años después volverá al club de sus amores.