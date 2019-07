Roddy Zambrano se defiende de las acusaciones de Lionel Messi en el partido Argentina y Brasil

El ecuatoriano Roddy Zambrano, árbitro del polémico partido en el que Brasil eliminó a Argentina (2-0) en las semifinales de la Copa América, una semana después del encuentro habló para los medios de comunicación de su país.



En una entrevista para Radio Super, el juez rompe el silencio sobre las polémicas declaraciones que hizo Lionel Messi después de haber finalizado el duelo.



Zambrano afirmó que Leodán Gonzales, el uruguayo que estuvo como encargado del VAR, nunca le avisó del posible penal de Arthur Melo sobre Nicolás Otamendi.



"No consideraron que fueran jugadas que daba para penal claro así que no me llamaron. Todo lo que se dice en cancha queda grabado, a mí el VAR no me notificó", afirmó.



El referí también explicó que nunca se sintió nervioso durante del juego y que las acusaciones de Messi en lo particular le sorprendieron.







""Es un jugador que se dedica a jugar, nunca tuve problemas con él. La verdad que me sorprendieron sus declaraciones, pero cada uno tiene su opinión".



Para finalizar, el árbitro manifestó estar muy tranquilo por su actuación en ese partido. "Los resultados del VAR son muy buenos. Siempre habrá errores, no es perfecto. No sé la calificación que me dieron en el partido, eso se sabe después. Estoy muy tranquilo con la actuación, el presidente me dijo que esté tranquilo". concluyó.