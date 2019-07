Alexis Mendoza, ex asistente técnico de Rueda en Honduras, causa confusión en Colombia

El ex asistente técnico de Reinaldo Rueda en la Selección de Honduras, Alexis Mendoza, cometió una graciosa confusión en su última comparecencia en el Independiente de Medellín, club del cual es su entrenador.

"No es por dinero o circunstancias de que no quieren invertir, el enganche que queríamos traer Era (Christian) Marrugo y Puebla dijo que no... después estuvo el (Gonzalo) 'Pity' Martínez y no se pudo traer", manifestó Mendoza respecto al tema.

El timonel, que clasificó a la Sub-23 de Honduras a las Olimpiadas de Beijing 2008, fue corregido por el mismo equipo luego.

El DIM aclaró: "En la atención a medios de comunicación de esta mañana (este martes), el entrenador Alexis Mendoza expresó algunos nombres que el club barajó como refuerzos. En un momento expresó que el club buscó al 'Pity' Martínez, queriendo decir en realidad que sondeó al (Pablo) 'Pitu' Barrientos", explicó el onceno 'paisa'.

A las puertas del inicio del campeonato cafetero, Mendoza pretende equiparar un buen bloque para competir por la corona que actualmente ostenta su ex, el Júnior de Barranquilla.

Los medios colombianos se hicieron eco del despiste de Alexis Mendoza, el cual se propagó en las redes sociales incluso.