El duro mensaje de Megan Rapinoe a Donald Trump: "Excluyes a las personas"

Megan Rapinoe, capitana de la selección femenina de Estados Unidos, envió un nuevo mensaje al presidente Donald Trump donde aseguró que excluye a los grupos y que debe hacer un nuevo esfuerzo por cada ciudadano.

"Su mensaje excluye a las personas. Usted me excluye a mí, excluye a las personas que se parecen a mí, excluye a las personas de color, excluye a los estadounidenses que quizás lo apoyan", dijo Rapinoe.

Y agregó: "Usted tiene una responsabilidad increíble como jefe de este país de cuidar de cada persona y necesita hacerlo mejor por todos".

Las jugadoras de los Estados Unidos piden un salario similar al de los hombres y esa demanda es respalda por 28 futbolistas de la selección Campeona del Mundo en Francia 2019.



Ya antes Megan Rapinoe había amenazado a Donald Trump que no iría a la 'puta Casa Blanca' si quedaba campeona del Mundial Femenino a lo que el presidente respondió: "primero debería ganar antes de hablar” y conminándola a "terminar el trabajo".



Además la futbolista aseguró tener el respaldo de sus compañeras para no ir a la Casa Blanca: "No iría, y todas las compañeras de equipo con los que he hablado explícitamente de ello no irían".