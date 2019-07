Hernán Medford: "Iremos a buscar la clasificación ante el Municipal"

Real España sorprendió al Alianza de El Salvador por la segunda fecha de la Copa Premier Centroamericana y tras este gran triunfo, Hernán Medford cree que les sirve como "motivación".

Real España triunfa ante el Alianza de El Salvador

"Fue importante ganar, lo necesitábamos para motivarnos y seguir en la pelea", comenzó diciendo Hernán tras el arribo del conjunto 'Aurinegro'.

Y siguió "Este triunfo me deja cosas buenas, el equipo ha ido creciendo poco a poco, el resultado fue muy importante para los muchachos y para ir motivado el próximo sábado y buscar la clasificación ante el Municipal".

Medford no quiso referirse al trabajo que están realizando los jóvenes. "No hablo nunca individualmente, este es un equipo y no me gusta hablar individual de ningún jugador".

Y cerró. "Esperamos cosas buenas, vamos a seguir trabajando, falta mucho para mejorar para mejorar, pero ahí vamos trabajando".

Real España comenzó la Copa Premier Centroamericana cayendo 1-2 ante el Alajuelense, pero triunfó 2-1 contra el Alianza el próximo sábado 20 se mide ante el Municipal.