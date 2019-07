Escándalo: Estefanía Banini, capitana de la Selección Argentina queda afuera de los Juegos Panamericanos

La mediocampista Estefanía Banini, capitana de la selección argentina de fútbol en el reciente Mundial de Francia, denunció este lunes haber quedado marginada de los Juegos Panamericanos de Lima por reclamar cambios en el cuerpo técnico que conduce a la Albiceleste.



"Ni descanso, ni lesiones, ni permisos de mi club!! Ganas sobran de estar en la selección!", expresó Banini en la red Instagram.



En cinco horas su mensaje recibió unos 47.500 me gusta y numerosas expresiones de apoyo. La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) no se refirió a la polémica y solo informó este lunes sobre los entrenamientos del equipo concentrado en el predio de Ezeiza, en Buenos Aires.



"El cuerpo técnico decidió dejarme afuera. Ellos quienes son los únicos que cobran, ellos que por tener diferencias han decidido darle un punto final a mi sueño de defender a la más linda (bandera). El motivo es muy simple: Se habló con todo el equipo que viajó al Mundial ya que pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos", abundó la jugadora.



Para los Juegos Panamericanos de Lima, del 26 de julio al 11 de agosto próximos, la lista del DT Carlos Borrello incluye a 16 jugadoras de las que disputaron el último Mundial y dos que no viajaron a Francia.



Banini, quien milita en Levante de España, reclamó para la dirección técnica de la selección a "personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos". "Queremos el crecimiento real del fútbol femenino, queremos estar a la altura de las potencias!", insistió.







Tras dos participaciones mundialistas (2003 y 2007) saldadas con seis derrotas, Argentina llegó sin pretensiones al Mundial-2019 en el que apenas un gol la separó de octavos, y demostró ser un grupo con referentes y jugadoras de futuro.



Banini, que fue elegida la mejor jugadora de la cancha por la FIFA en el empate sin goles Argentina-Japón en el arranque del Mundial, ya había quedado marginada de la lista preliminar, al igual que las mediocampistas Ruth Bravo y Lorena Benítez y la delantera Belén Potassa.



Este lunes quedaron fuera de la nómina final Soledad Jaimes y Florencia Bonsegundo, quien renunció a la selección.



"Mientras 18 compañeras arman la valija para los Panamericanos, yo decido quitarme de esa lista. El motivo de esta decisión tan difícil y dolorosa es por no compartir decisiones de ese cuerpo técnico", expresó Bonsegundo, autora de dos goles en la remontada histórica albiceleste (3-3) frente a Escocia.



"Queremos personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos y no sacando a referentes del camino", se sumó Potassa en Instagram al expresar su tristeza por quedar afuera de la lista.



Banini lamentó que algunas de sus compañeras hayan optado por sumarse a la convocatoria. En ese sentido, destacó a la estadounidense Megan Rapinoe, capitana de la selección campeona del mundo, por haberse negado a concurrir a la Casa Blanca, actitud que fue acompañada por el resto del equipo.



"¿Cuánto nos falta para que todas digamos no vamos a la Casa Blanca y se haga lo que se dice?", sostuvo.